Revanche Ons Jabeur op Jelena Rybakina na verloren finale op Wimbledon, Aryna Sabalenka zet sterke reeks voort

Met videoAryna Sabalenka heeft voor de tweede keer in haar carrière de halve finales bereikt van Wimbledon. De als tweede geplaatste Belarussische zette de Amerikaanse Madison Keys met 6-2 en 6-4 overtuigend aan de kant. Verder versloeg Ons Jabeur in een herhaling van de finale van vorig jaar titelverdediger Jelena Rybakina: 6-7 (5), 6-4, 6-1.

De 25-jarige Sabalenka haalde ook in 2021 de laatste vier op het ‘heilige gras.’ Vorig jaar was ze net als alle andere speelsters uit Rusland en Belarus niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarom waren er vorig jaar op Wimbledon geen punten te verdienen voor de wereldranglijst.

De serie die Sabelenka neerzet op grandslamtoernooien is indrukwekkend. Ze haalde vorig jaar de halve finale op de US Open, pakte de titel op de Australian Open en schopte het bij Roland Garros tot de laatste vier.

Titelverdediger Rybakina uitgeschakeld

Op Wimbledon speelt ze in de halve eindstrijd tegen Ons Jabeur. De Tunesische was in drie sets te sterk voor haar Kazachse opponent Jelena Rybakina: 6-7 (5), 6-4, 6-1. Daarmee nam Jabeur revanche voor de verloren finale van vorig jaar, toen beide speelsters ook tegenover elkaar stonden. Dat duel ging in drie sets in drie sets Rybakina, waardoor Jabeur haar eerste titel op een grandslamtoernooi misliep.

Jabeur, de nummer zes van de wereld, had het in de eerste set nog wel lastig tegen Rybakina, de mondiale nummer 3. Maar in de twee sets erna stelde Jabeur orde op zaken. Zeker in de laatste set walste de Tunesische over haar tegenstander heen.

De 28-jarige Jabeur wacht nog op haar eerste grandslamtitel. Vorig jaar stond ze, naast Wimbledon, ook in de finale op de US Open. De Poolse Iga Swiatek was daarin te sterk.

Succes voor Koolhof

In het dubbelspel bereikte Wesley Koolhof met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski voor het eerst de halve finales. Het in Londen als eerste geplaatste duo won in de kwartfinale in drie sets van Ariel Behar uit Uruguay en Adam Pavlasek uit Tsjechië: 4-6, 6-2, 6-3.

Koolhof had een keer eerder de kwartfinales gehaald op Wimbledon, dat was in 2019. De 34-jarige tennisser jaagt met Skupski nog steeds op zijn eerste grandslamtitel in het mannendubbel. Vorig jaar verloor het koppel de finale van de US Open. Koolhof deed dat in 2020 ook met dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië. In 2022 won de Nederlander met Ena Shibahara uit Japan de titel in het gemengd dubbel op Roland Garros.

In de halve finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de winnaars van de kwartfinale tussen het koppel Tallon Griekspoor/Bart Stevens en de Indiaas/Australische combinatie Rohan Bopanna/Matthew Ebden.

Middelkoop loopt gemengd dubbelfinale mis

Matwé Middelkoop is er op Wimbledon niet in geslaagd de finale van het gemengd dubbelspel te halen. De 39-jarige Nederlander ging samen met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi in drie sets onderuit tegen het Belgisch/Chinese koppel Joran Vliegen en Yifan Xu. Het werd, in een partij die bijna anderhalf uur duurde, 1-6, 6-3, 3-6. Middelkoop en Sutjiadi strandden een maand geleden op Roland Garros ook al in de halve eindstrijd.

Wimbledon 2023

Bekijk hier het speelschema en alle uitslagen van Wimbledon 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's