Ricciardo dicht bij contractverlenging met Red Bull

Scott Griekspoor hoogst geklasseer­de Nederlan­der op The Hague Open

11:11 Scott Griekspoor is de beste Nederlander op de deelnemerslijst van de 26e editie van The Hague Open. Zijn jongere broertje Tallon Griekspoor doet ook mee aan het tennistoernooi in Scheveningen. Thiemo de Bakker is de derde Nederlandse deelnemer. De voormalige nummer 40 van de wereld kreeg een wildcard van de organisatie.