Ricciardo en Coulthard naar Jumbo Racedagen van Verstappen

Mysterieu­ze Zlatan: Ik ga naar het WK, meer kan ik nog niet zeggen

11:07 Zlatan Ibrahimovic heeft de geruchten over zijn deelname aan het WK een nieuwe slinger gegeven. De aanvaller van Los Angeles Galaxy heeft bevestigd dat hij komende zomer afreist naar Rusland, maar laat nog even in het midden in welke rol dat is.