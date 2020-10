Ricciardo gaat 'Duitse' tatoeage uitzoeken voor teambaas Renault

Ricciardo had een weddenschap afgesloten met Abiteboul. Als hij het podium zou halen, dan zou de bijna 43-jarige Fransman zijn eerste tatoeage laten zetten. Op de Nürburgring was het zo ver. Achter Lewis Hamilton en Max Verstappen reed de 31-jarige Ricciardo naar de derde plaats.



,,Poeh, wat was dat lang geleden. Dit voelt als mijn eerste podium", zei Ricciardo, die bijna 2,5 jaar geleden in dienst van Red Bull voor het laatst op het podium stond. Hij won toen de Grote Prijs van Monaco. ,,We hebben hier bij Renault allemaal heel lang op gewacht. Dit is een grote dag voor iedereen bij het team. Ik ga vanavond in het vliegtuig terug naar huis over die tatoeage nadenken.”