Ricciardo: Ik heb nauwelijks kunnen genieten in de auto

,,Dit voelt als een verlossing", verwijst Ricciardo naar 2016. Het jaar waarin hij ook onaantastbaar was in Monaco, maar door een blunder bij het team een pitstop finaal de mist in ging en hij een zekere overwinning door zijn vingers zag glippen. ,,We hadden forse problemen tijdens de race. Ik dacht zelfs dat mijn race erop zat en ik moest het doen met zes versnellingen. Maar we slaagden er toch in door te blijven vechten. Ik heb gewoon Monaco gewonnen. Dit voelt fantastisch, geweldig."

Ricciardo gaf in de persconferentie toe dat hij niet heel gemakkelijk in zijn kuipstoeltje zat tijdens de race. ,,We controleerden de race, de pitstop ging goed, maar toen kwam het probleem en raakte een beetje gestresst. Ik hoorde toen op m’n oortje dat ik het hiermee moest doen in de rest van de race. Ik dacht alleen maar: 'hoe moet ik deze gaan winnen dan?' Ik moest aardig zijn voor de banden, blijven knokken en gefocust blijven, maar het was geen fijn gevoel. Ik heb nauwelijks kunnen genieten in de auto, het was balanceren, knokken. Maar geef me twintig minuten dan ben ik vast heel erg blij.’’