Ricciardo in top-10 mooiste inhaalacties, Verstappen ontbreekt

De Limburger moet lijdzaam toezien dat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo bij Red Bull liefst in vier van de tien filmpjes de hoofdrol speelt; in drie video's is Ricciardo degene die zelf inhaalt, in het vierde levert hij een wiel-aan-wiel-gevecht met Sebastian Vettel, dat de Duitser in zijn voordeel beslecht.



Verstappen is vermaard om zijn stuurmanskunst en gewaagde inhaalacties. Hij won de afgelopen drie jaar de prijs van de internationale autosportfederatie FIA voor de 'Action of the Year'. Voor die prijs is hij dit jaar ook al niet genomineerd.



Voorts moest hij vernemen dat ploegmaat Ricciardo het afgelopen Formule 1-seizoen de meeste geslaagde inhaalacties op zijn naam bracht. Hij loste Verstappen af als 'inhaalkoning'.