Ricciardo knokt zich naar de overwinning, Verstappen negende in Monaco

Door Arjan Schouten Kansloos leek zijn missie, startend vanaf P20 na de crash in de laatste training en het missen van de kwalificatie. Maar zo onmogelijk als hij zelf voorspelde, bleek inhalen dan toch niet in het krappe Monaco. Met een slimme race - 47 rondjes lang op de ultrasofts, het karwei daarna afmaken op de hypers - wist Max Verstappen toch nog aardig op te klimmen. Met een negende plaats en twee wk-punten kon hij daarom toch met opgeheven hoofd terug naar zijn appartement, niet ver van het Formule 1-circuit in Monaco. Hij moest een foutloze middag afleveren en slaagde daar ook in, op een 'tricky' inhaalactie op Carlos Sainz die maar net goed ging na, bleef hij uit alle gevaar. Maar natuurlijk zal de nasmaak van dit raceweekend nauwelijks zoeter zijn geworden door een negende plaats. De Nederlander had hier vandaag absoluut met een bokaal in zijn handen op het erepodium moeten staan, naast winnaar Daniel Ricciardo. De twee Red Bull-coureurs beschikten over de snelste auto op het nauwe circuit waar motorvermogen allesbehalve doorslaggevend is, maar Verstappen hielp alles zelf om zeep met zijn ultieme crash, twee uur voor de kwalificatie, die hij daardoor miste.

Teamgenoot Ricciardo liet zien wat mogelijk was geweest voor Verstappen. Na de snelste tijden in alle drie de oefensessies en de kwalificatie, bleef hij in de race ook van begin tot eind op kop. Een perfect weekend voor de Australiër, die twee jaar terug in Monaco ook van pole startte, maar zijn winstkansen in rook op zag gaan toen het team de mist in ging met de banden tijdens een pitstop. Er stond dus nog een rekening open in het prinsdom, vandaar de enorme blijdschap van Ricciardo, die eerder dit jaar al een mazzeltje had met de zege in China. ,,Geef Prins Albert maar een shoey'', jubelde teamleiding naar Ricciardo, die zijn zeges altijd viert met een slok champagne uit zijn schoen.



Even leek het spannend te worden toen de Australiër motorvermogen verloor halverwege de race. Ferrari-coureur Sebastian Vettel kroop naar zijn kont, maar tot een aanval kwam het niet. Na de beëindiging van een late virtual safety car-situatie (crash Charles Leclerc en Brendon Hartley) schoot Ricciardo met nog zes rondes te gaan definitief weg bij de Duitse viervoudig wereldkampioen. Zo eindigde Vettel op zeven tellen als tweede. Lewis Hamilton maakte op zeventien seconden het podium compleet.



,,Dit voelt goed. Twee jaar na het drama hier is mijn verlossing eindelijk binnen", vertelt Ricciardo na afloop. ,,Toen ik wat power verloor dacht ik dat mijn race erop zat en reed ik met slechts zes versnellingen. Maar we slaagden er toch in door te blijven vechten. Ik heb gewoon Monaco gewonnen. Dit voelt fantastisch, geweldig."