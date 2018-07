Ricciardo start achteraan vanwege gridstraf

Pep geeft WK-gan­gers de tijd: 'Ik wil dat ze er klaar voor zijn'

9:30 Trainer Pep Guardiola van landskampioen Manchester City moet in de aanloop naar het nieuwe seizoen, met onder meer een oefentrip in de Verenigde Staten, behoorlijk improviseren. De Spaanse succescoach zag bij het recente WK in Rusland liefst zestien spelers uit zijn selectie in actie. Een groot deel van deze WK-gangers geniet nu nog van vakantie.