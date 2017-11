Ricciardo verwacht in Brazilië weer een gridstraf

Keisuke Honda rondt prachtige Messi-solo af

21:26 Keisuke Honda, ooit namens VVV smaakmaker in de eredivisie, verdient tegenwoordig zijn brood in Mexico. De Japanner speelt bij CF Pachuca, de vorige club van huidige eredivisie-sensatie Hirving Lozano is dat. Vandaag maakte Honda in Copa MX tegen Tijuana de schitterende 3-0; een goal á la Messi. Pachuca won uiteindelijk met 4-0.