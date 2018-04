Ricciardo: We moeten onze excuses aanbieden aan het team

Gravelko­ning Nadal verovert elfde titel in Barcelona

17:55 Rafael Nadal blijft zeker ook op gravel een klasse apart. De nummer één van de wereld schreef zonder pardon het toernooi in Barcelona op zijn naam. Vorige week pakte de Spaanse tennisser ook al de titel in Monte Carlo. Hij zegevierde in Monaco voor de elfde keer. In Barcelona veroverde de 'gravelkoning' ook al voor de elfde keer de hoofdprijs.