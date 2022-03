Richard Verschoor moet alleen Braziliaan voor zich dulden in hoofdrace F2 Djedda

Verschoor had zich op vrijdag in de kwalificatie al verzekerd van de tweede startplek voor de hoofdrace en kwam in de sprintrace gisteren als zesde over de streep op het snelle stratencircuit. De 21-jarige coureur uit Benschop kende vanmiddag vervolgens een redelijke start, waarmee hij polesitter Drugovich niet kon inhalen maar wel de belagers achter zich wist af te houden.

Drugovich en Verschoor slaagden er al gauw in een paar seconden te pakken op de rest van het veld. De Nederlander probeerde met de DRS het verschil te maken, maar de Braziliaanse koploper gaf zijn leidende positie geen moment uit handen. Ook niet na de pitstop, die Drugovich nog een paar extra seconden opleverde vooraan. Versere banden brachten Verschoor in de slotfase nog wat dichterbij, maar de leider bedreigen zat er niet meer in. Het gat bedroeg op de finishlijn nog 2,3 tellen. ,,Geweldig gedaan, mannen. Wat een race, alleen jammer van die out lap (na de pitstop, red.).”

Verschoor raapte in Djedda dit weekend achtereenvolgens 4 en 18 punten op en stijgt zo naar de derde plek in het F2-kampioenschap. En dat terwijl hij pas vlak voor de start van het nieuwe seizoen werd benaderd door het Italiaanse team van Trident, nadat hij zich eigenlijk al had verzoend met een vroeg einde van zijn autosportdroom. ,,Ik heb geen manager, geen management. Heb sponsors zelf benaderd, veel moeten doen om mijn droom zelf levende te houden. Om überhaupt nog te kunnen racen”, vertelde Verschoor een week geleden toen hij de sprintrace in Bahrein won. ,,Het was niet altijd even makkelijk. Maar dat maakt me nu alleen nog maar trotser.”