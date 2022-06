Richarlison voor 70 miljoen euro van Everton naar Spurs, Milan houdt Maldini aan boord

Owen Wijndal (22) op weg naar Ajax: Amsterdam­mers melden zich bij AZ

Owen Wijndal (22) vervolgt zijn loopbaan - naar alle waarschijnlijkheid en zoals verwacht - bij Ajax. Van een volledig akkoord met AZ is nog geen sprake, maar de verwachting is wel dat de linksback spoedig in de hoofdstad gepresenteerd zal worden nu de leiding van de landskampioen zich in Alkmaar gemeld heeft.

20:55