‘Rico fitter? Badr kan morgen de ring in, als het moet’

Op Instagram kondigt Badr vandaag zijn nieuwe trainer aan: Said el Badaoui. Kort geleden stopte hij met de trainer die hem jarenlang begeleidde, Mike Passenier. En ook op Instagram zien we Badr al volop in de weer met de nieuwe coach die hem richting de overwinning op de schier ongenaakbare Verhoeven moet leiden. Interviews? ,,Dat komt wel, maar later, we zijn nog vijf maanden weg van het gevecht,” zegt advocaat Jacques de Wit, al jaren begeleider van Hari. De afgelopen tijd onderhandelde ‘team Badr’ over de voorwaarden voor een nieuw gevecht met Rico Verhoeven.

Vijf rondes

Daarbij valt één groot verschil op tussen het komende gevecht en die eerste clash van eind 2016 in Oberhausen. Toen ging het over drie rondes en nu over vijf. Dat ook Badr nu heeft ingestemd met vijf rondes zegt wat over het zelfvertrouwen van de Marokkaan die uit het tijdperk van de K-1 stamt, de vroegere Japanse vechtsportorganisatie waarin Badr groot werd en waarin wedstrijden drie rondes duurden. ,,Badr heeft nooit vijf rondes gevochten,” zegt De Wit. ,,Of zeer zelden in elk geval.”



Kickboksorganisatie Glory, dat na K-1 de grootste werd, wilde dit tweede gevecht tussen Badr en Rico graag vijf rondes laten duren. Dat ‘de altijd topfitte Rico daarmee favoriet zou zijn', zegt De Wit weinig. ,,Badr traint al lang,” zegt De Wit. ,,Nog niet volop want dat kan pas richting het gevecht, maar zijn basisconditie is echt niet veel minder dan Rico. Als het moet kan hij morgen de ring in. En Glory wilde graag vijf rondes, dus hebben wij deze keer gezegd: nou, prima.”