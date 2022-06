Riejanne Markus volgt na chaotische finale Amy Pieters op als Nederlands kampioene op de weg

Rond de vrouwenwedstrijd ging het in Drenthe veel en vooral over Amy Pieters. De wielrenster van SD Worx veroverde vorig jaar de rood-wit-blauwe kampioenstrui. Bij een trainingsongeluk eind december in Spanje liep ze zwaar hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma. Familie, vrienden en haar ploeggenoten presenteerden bij de start een crowdfundingsactie, omdat niet al haar behandelingen in binnen- en buitenland worden vergoed door de verzekering.

Toen de koers dan ook van start ging in Drenthe, duurde het lang voordat er echt wat gebeurde. Niemand slaagde erin weg te rijden, totdat het peloton halverwege de wedstrijd in tweeën splitste. Bijna alle rensters van Jumbo-Visma misten de slag en moesten aan de bak om terug te keren, wat lukte. Met nog 50 kilometer te fietsen besloot Riejanne Markus vervolgens op de pedalen te gaan staan. Haar vluchtpoging had weinig kans van slagen, maar zorgde er wel voor dat de koers wat harder werd.

Volledig scherm Marianne Vos. © photo: Cor Vos Op 42 kilometer van de meet kwam de volgende poging uit het Jumbo-kamp. Het was Marianne Vos die het tempo op besloot te voeren en alleen op avontuur ging, in de hoop voor de vijfde keer de Nederlandse kampioenstrui op de weg te veroveren. Ze pakte zo’n 45 seconden, maar toen de achtervolgers er werk van maakten werd dit gat snel kleiner. Vos werd tot de orde geroepen en bij het ingaan van de laatste 20 kilometer zaten de favorieten weer bij elkaar.

Het werd een chaotische finale op het plaatselijke circuit rond en over de VAM-berg. Wanneer een groepje weg probeerde te rijden duurde het telkens niet lang tot zij weer tot de orde werden geroepen, mede doordat Lorena Wiebes er telkens goed bij zat en het lastig zou worden om haar in de sprint te kloppen. In de laatste 10 kilometer lukte het Shirin van Anrooij en wederom Markus dan toch. Zij gingen op de VAM-berg sprinten om het rood-wit-blauw, dat uiteindelijk naar Markus ging. Op 7 tellen van het tweetal sprintte Wiebes naar de derde plek.

