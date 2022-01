Rijden er ooit nog Elfsteden-schaatsers onder dit bruggetje door? ‘Stel, er kómt een poolwind...’

Zoon Krajicek kwalifi­ceert zich voor het eerst voor challenger

Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek, heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor een challengertoernooi. De 21-jarige nummer 975 deed dat in Buenos Aires. Hij won in de hoofdstad van Argentinië twee kwalificatiewedstrijden. In het beslissende kwalificatieduel was hij Ignacio Carou uit Uruguay met 6-3 2-6 7-6 (4) de baas.

3 januari