Dat ADO Den Haag begin 2015 werd overgenomen door het Chinese bedrijf United Vansen (UVS), heeft veel te maken met plannen die de Chinese president Xi Jinping in die periode had. Onderzoekscollectief Follow The Money (FTM) heeft de oorsprong van de aanwezigheid van UVS bij ADO onderzocht en stuitte op een duidelijke link met de Communistische Partij van de president. UVS, het bedrijf van Wang Hui, is voor 51 procent in bezit van de Jiahua East Holdings Group van Wang Yihui, de zwager van Wang Hui. Zij gingen beiden naar de Eerste Augustus School in Beijing, een communistische eliteschool waar ook Jinping zijn opleiding volgde.