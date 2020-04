Ritsma 50 jaar: ‘Het leven gaat al zo snel, ik wil er zo lang mogelijk van genieten’

De verjaardag van… Henk Grol: ‘Netflix? Daar heb ik totaal geen geduld voor’

17:16 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Henk Grol (35), de succesvolle judoka die op de Olympische Spelen van Tokyo afscheid wilde nemen maar door de coronacrisis nu noodgedwongen nog een jaar langer actief blijft.