Ritsma blikt terug op eerste wereldtitel: ‘Het was heel bijzonder’

Bos mikt op wereldti­tel en wereldre­cord

18:08 Theo Bos was snel klaar met het keirintoernooi op het WK baanwielrennen in Berlijn. Nadat hij in de eerste ronde net naast een plek in de kwartfinale greep, werd hij in de herkansing ook verslagen. Maar de coureur uit Hierden putte wel vertrouwen uit zijn ritten.