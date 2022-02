Rittenschema | Kjeld Nuis en Thomas Krol vroeg in actie op de 1500 meter bij Olympische Spelen

Landgenoot en medetopfavoriet Thomas Krol start zelfs nog een rit eerder. De regerend wereldkampioen op de 1500 meter neemt het in het tiende paar op tegen de Noor Peder Kongshaug. Nadat Nuis in actie is gekomen staan er nog vier andere ritten op het programma, met daarin geen Nederlanders.



Marcel Bosker, de derde Nederlandse deelnemer op de 1500 meter, komt namelijk al voor de dweilpauze in actie. Hij neemt het in de vierde rit op tegen Cornelius Kersten uit Groot-Brittannië. De dweilpauze volgt na acht van de vijftien ritten.