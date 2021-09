Rivaliteit Verstappen-Hamilton bereikt kookpunt: daar was de crash die niet kon uitblijven

Video Drie plekken gridstraf voor Verstappen: ‘Wilde hard maar eerlijk racen’

12 september Max Verstappen is door de stewards als schuldige aangewezen na de botsing met Lewis Hamilton op Monza. De Nederlandse WK-leider heeft voor de Grand Prix van Rusland, over twee weken in Sotsji, alvast een gridstraf van drie plekken gekregen.