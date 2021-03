River Plate zet sperwers is om veld Monumental te beschermen

‘PSV was in de Kuip tegen ons toch echt de bovenlig­gen­de partij’

10:12 PSV en Feyenoord staan voor een cruciale topper in Eindhoven. PSV won in de eredivisie al jaren geen topduel meer. Feyenoord verspeelde dit seizoen in alle toppers punten, behalve thuis tegen PSV. ,,We moeten beter verdedigen.”