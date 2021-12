Rob Cross had last van enorme steun voor Raymond van Barneveld: ‘Laatste twee jaar niet meegemaakt’

,,De eerste set speelde Raymond geweldig", zei Cross na afloop bij PDC. ,,En het publiek houdt van een legende, dus stond volledig achter hem. Dat is logisch, want als Phil Taylor terug zou komen, zouden ze ook achter hem staan. Maar het volume was ongelooflijk. De afgelopen twee jaar heb ik nergens zo'n volume uit de zaal gehoord. Ik had er in de eerste set zelfs even last van.”



De eerste set ging naar Van Barneveld, waarin hij onder meer een 170 finish gooide. Maar daarna kwam Cross terug en stortte de Nederlander helemaal in. ,,Het ging na set één verkeerd bij hem", vertelt Cross, die bij zijn WK-debuut in 2018 direct wereldkampioen werd, bij RTL7. ,,Hij kwam niet echt meer los. Ik vind hem een fantastische speler, maar hij was niet zichzelf op het einde.”