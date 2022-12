Rob Cross overtuigend en Stephen Bunting na spannende partij naar achtste finales

In de wedstrijd daarna was Mervyn King volkomen kansloos tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Vervolgens won Stephen Bunting knap van Dave Chisnall.



De 32-jarige Cross, die in 2018 het WK in Alexandra Palace won, mag het in de achtste finales gaan opnemen tegen Chris Dobey. Voor de 37-jarige Bunting wacht vrijdagavond een confrontatie met Luke Humphries of Vincent van der Voort, die vanavond de derde ronde van het WK afsluiten bij het begin van de avondsessie. Daarna worden de eerste twee partijen in de achtste finales gegooid. Vrijdag volgen de laatste vier partijen in die ronde.