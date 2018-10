Robben: Ajax heeft ploeg om te overwinteren in CL

,,Je ziet positieve ontwikkelingen bij Ajax en ook bij PSV’’, aldus Robben vanmiddag bij de persconferentie in München. ,,Ik ben blij dat er na lange tijd weer twee Nederlandse ploegen in de Champions League zijn. Ajax is goed gestart en heeft het materiaal om in de Champions League te overwinteren. Er komt daar veel jong talent bovendrijven.’’

Robben weet wat Bayern morgen tegen Ajax te doen staat na twee competitieduels zonder overwinning. ,,We zullen morgen een goede reactie laten zien. Ik verheug me op de wedstrijd. Het is heel bijzonder om tegen een Nederlandse ploeg te spelen. In al die jaren Champions League is me dat maar een of twee keer gebeurd. Ik hoop dat we een wedstrijd op een goed niveau zien.’’

Robben kwam één keer eerder een Nederlandse ploeg tegen in de Champions League. In het seizoen 2016-2017 speelde hij met Bayern tegen zijn oude club PSV. Robben won beide duels (1-2 in Eindhoven, 4-1 in München) en scoorde in de thuiswedstrijd.

Het gelijkspel tegen Augsburg (1-1) en de nederlaag bij Hertha BSC (2-0) hebben het vertrouwen van Robben niet aangetast. ,,Als een je een keer niet wint, is er opeens niet veel meer goed. Zo gaat dat altijd. Vanaf morgen moeten we een nieuwe serie starten en weer veel wedstrijden winnen. Augsburg en Hertha hadden niet veel kansen, maar waren efficiënt. We hadden genoeg mogelijkheden om meer doelpunten te maken dan de tegenstander, maar we hebben ze niet benut. Zo simpel is voetbal. We laten ons geen crisis aanpraten. Als we nu een serie starten, ziet alles er weer goed uit.’’

Robben hoopt met Bayern op een herhaling van 2013, toen hij in de finale tegen Borussia Dortmund de winnende goal maakte. ,,De Champions League is een heel bijzondere competitie. Het is het hoogste niveau waarop je kan voetballen. De beste ploegen doen mee. We willen in de finale komen en de titel nog een keer naar München halen. We hebben de kwaliteit daarvoor in de selectie, maar we weten dat het moeilijk is. Als je naar de topploegen in Europa kijkt, dat is zware concurrentie.’’

Mogelijk is het zijn laatste kans om de Champions League te winnen, al wil de 34-jarige Robben nog van geen ophouden weten. ,,Als ik me over drie jaar nog fit voel, zal ik ook over drie jaar nog voetballen.’’