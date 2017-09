Robben is in CL Van der Sar voorbij

Lukaku ook in Champions League trefzeker

22:45 Romelu Lukaku heeft vanavond weer zijn waarde bewezen voor Manchester United. De in de zomer van Everton overgekomen Belgische aanvaller scoorde in de door zijn ploeg met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen CSKA Moskou twee keer. Ook in de eerste groepswedstrijd, twee weken terug tegen Basel (3-0), was Lukaku al een keer trefzeker. In de Engelse competitie heeft de 24-jarige sterke spits na zes wedstrijden ook al zes doelpunten op zijn naam staan.