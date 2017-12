Robben laat duel met PSG nog aan zich voorbij gaan

Badr Hari veranderde Rico's leven compleet... Dat wil 'The Goliath' ook

12:00 Wie hij ook de ring uit timmerde, wereldkampioen Rico Verhoeven was een onbekende Nederlander. Totdat hij in 2016 Badr Hari uitdaagde. Alles veranderde: van een huldigingetje naast de ijsbaan in Bergen op Zoom naar het bed van Chantal Janzen.