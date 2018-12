Robben mist duel met Ajax: ‘Het gaat niet goed’

,,Het is zeer onwaarschijnlijk. Het gaat niet goed, ik ben niet fit. Tenzij het wonderbaarlijk snel beter gaat, maar dat verwacht ik niet”, zegt Robben.



Robben geeft aan dat hij last heeft van een zenuw in zijn bovenbeen. De blessure liep hij op in het Champions Leagueduel met Benfica. ,,Dat heeft tijd nodig om te herstellen. Het zou best kunnen dat dat nog even duurt.”