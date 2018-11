Robben nestelt zich in prachtig Champions League-rijtje

De mooiste foto’s van de vreugde na overwinte­ring in Champions League

22:07 Voor het eerst in dertien jaar schaarde Ajax zich vanavond bij de Europese voetbalelite. De 0-2-overwinning op AEK is voor de ploeg van trainer Erik ten Hag voldoende om te overwinteren in de Champions League. En dat moest op het veld van het Olympisch Stadion in Athene natuurlijk uitgebreid gevierd worden.