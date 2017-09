Robben over PSG: Geld maakt geen doelpunten

Arjen Robben is niet onder de indruk van het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain, morgen de tegenstander van Bayern München in de groepsfase van de Champions League.

,,Ze hebben een paar euro's meer uitgegeven dan wij'', beseft de vleugelaanvaller. ,,Maar geld maakt geen doelpunten. Kwaliteit op het veld scoort wel. Goede ploegen maken doelpunten.''

Paris Saint-Germain versterkte zich voor dit seizoen met Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé , die eerst een seizoen van AS Monaco wordt gehuurd en vervolgens voor 180 miljoen euro definitief overkomt. Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, is onder de indruk van de aanval van PSG. ,,Maar wij kunnen profiteren van de vele ervaring die we in de Champions League hebben. Voor ons staat er zeker ook veel prestige op het spel.''

Veel bij Bayern München zal afhangen van het optreden van Sven Ulreich. De vervanger van de geblesseerde doelman Manuel Neuer blunderde afgelopen vrijdag tegen VfL Wolfsburg (2-2). ,,Maar Sven is helder in zijn hoofd'', probeerde Robben zijn supporters gerust te stellen. ,,Natuurlijk was het een bitter moment voor hem maar hij is mentaal sterk genoeg.''