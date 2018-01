Robert Gesink mikt op klassement in Tour Down Under

,,Op die manier hebben we nog veel kilometers kunnen trainen. Daarnaast was het erg gezellig wanneer we elkaar 's avonds troffen in een hotel. Maar langzamerhand voel ik de kriebels weer om te koersen. Tegelijkertijd vraag je je af of jouw voorbereiding wel goed genoeg is geweest in vergelijking met de concurrenten. Toch hebben we de laatste dagen rustiger aan gedaan. Je kunt beter wat te fris aan de eerste race beginnen dan met het gevoel net iets te veel hooi op je vork te hebben genomen. Als je op dit moment nog moet beginnen met serieus trainen, is het te laat hè. Ik denk dat ik hard genoeg heb gewerkt. Volgens mij sta ik er goed voor. Daarom hoop ik ook een klassement te kunnen rijden.''



Bang om opnieuw in een peloton te moeten fietsen - en dicht op elkaar - is Gesink niet. ,,Het zal best even wennen zijn na zes maanden, zeker in zo'n criterium. Dan mag ik ook nog best een beetje onwennig zijn in de eerste etappe, maar daarna moet ik op m'n gemak zitten.''