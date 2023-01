Robert Gesink uit de Tour Down Under na harde val: ‘Gaat naar omstandigheden goed’

Jumbo-Visma is Robert Gesink in de eerste etappe van de Tour Down Under kwijtgeraakt door een valpartij. De 36-jarige Nederlander viel op zo’n 25 kilometer van de finish in het Australische Tanunda hard met zijn hoofd op het asfalt. Ook onder anderen de Duitser Phil Bauhaus kwam ten val, maar hij kwam in de sprint uiteindelijk alsnog als eerste over de streep.