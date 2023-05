Robin Haase en Botic van de Zandschulp verliezen dubbelfinale Rome, eerste graveltitel Daniil Medvedev

Haase (36) en Van de Zandschulp (27) vormden in Rome een gelegenheidsduo in het dubbelspel. De Hagenaar dubbelde de afgelopen weken, na zijn breuk met Matwé Middelkoop, met de Oostenrijker Philipp Oswald. Van de Zandschulp focust zich vooral op het enkelspel, maar komt met wisselende partners ook geregeld uit in het dubbel.

Haase en Van de Zandschulp hadden in Rome in de halve finales gewonnen van Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski, die als eerste waren geplaatst. Van de Zandschulp bleef in het enkelspel al in de tweede ronde steken.

Eerste graveltitel Medvedev

Daniil Medvedev greep de titel in het enkelspel in Rome. De als derde geplaatste Medvedev was in de finale in twee sets te sterk voor de Deen Holger Rune: 7-5 7-5. De nummer zeven van de plaatsingslijst had eerder de Servische titelverdediger Novak Djokovic uitgeschakeld.



Medvedev benutte na ruim één uur en veertig minuten tennis op het Romeinse gravel zijn tweede matchpoint. Voor de tegenwoordig bebaarde Rus was het zijn twintigste toernooizege. Vijf daarvan behaalde hij dit jaar met zeges in Rotterdam, Doha. Dubai, Miami en nu dus Rome. Medvedev begroette zijn eerste winst op een graveltoernooi met een glimlach. ,,Liefde zal het niet worden, maar na vandaag noem ik het wel vriendschap”, omschreef hij zijn relatie met het gemalen baksteen.