Robin Haase en Tallon Griekspoor overleven in eerste ronde dubbelspel matchpoint in Rosmalen

Claudio Ranieri met Cagliari naar Serie A, Cyril Ngonge schiet Jeroen Zoet naar Serie B

Cagliari en Hellas Verona spelen volgend seizoen in de Serie A. De clubs wonnen zondagavond de play-offs om een plek op het hoogste niveau in Italië. Bari en Spezia Calcio (van Jeroen Zoet) zijn volgend seizoen actief in de Serie B. Eerder waren Sampdoria en Cremonese al rechtstreeks gedegradeerd en Frosinone en Genoa gepromoveerd.