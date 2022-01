Robin Haase en Tim van Rijthoven boeken eerste winst in kwalificatie Australian Open

Snowboar­der Van der Velden plaatst zich voor Spelen: ‘Nog nooit zoveel druk ervaren in mijn leven’

Freestyle-snowboarder Niek van der Velden heeft zich zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Amerikaanse Mammoth Mountain verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Peking. De 21-jarige Van der Velden eindigde als tweede. Het was zijn eerste podiumplaats ooit.

9 januari