Robin Haase komt niet voorbij Italiaanse qualifier

De Nederlander werd in Melbourne voor de zevende keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld. Alleen in 2011 wist hij de derde ronde te bereiken en in 2008 de tweede ronde. In 2013 was Haase verliezend finalist in het dubbelspel van de Australian Open met Igor Sijsling. Dit jaar komt hij in de dubbel nog in actie met Matwé Middelkoop.