Robin Haase treft Jasper Smit in finale NK tennis

Haase bereikte de eindstrijd door een zege in drie sets op Boy Westerhof: 6-2 4-6 6-2. Smit was in een lange partij net wat beter dan Justin Eleveld: 4-6 7-6 7-6. Haase, de beste Nederlandse tennisser van dit moment, won het toernooi in 2014 en 2015. Vorig jaar moest de Hagenaar zijn meerdere erkennen in Botic van de Zandschulp.



De 37-jarige Smit won de Nederlandse titel vijf maal. Voor het laatst deed hij dat in 2011.