Rocchi leidt treffen van Ajax bij Benfica

De 45-jarige Rocchi was afgelopen zomer van de partij op het WK in Rusland. De Italiaan floot drie keer een Europese wedstrijd van Ajax, de laatste in mei vorig jaar in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon (4-1).



Ajax kan zich woensdagavond al verzekeren van een plek in de knock-outfase van de Champions League. Bij winst in het Estádio da Luz is de ploeg van trainer Erik ten Hag na vier groepsduels zeker van een vervolg in het belangrijkste Europese bekertoernooi.



Twee weken geleden won Ajax in Amsterdam met 1-0 van Benfica.

De wedstrijd van PSV dinsdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur staat onder leiding van Ivan Kruzliak uit Slowakije. Zowel PSV als de Spurs heeft na drie wedstrijden pas één punt in groep B.