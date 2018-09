Roche verkast naar Team Sunweb van Dumoulin

Door Thijs Zonneveld



Roche wordt gehaald om de klassementsrenners bij Sunweb – met Tom Dumoulin voorop – te ondersteunen. Roche rijdt, onder meer door privéomstandigheden, niet het beste seizoen uit zijn carrière – maar in voorgaande jaren liet hij zien dat hij bergop zijn mannetje staat. Zo werd hij vijfde en zesde in het eindklassement van de Vuelta en eindigde hij twee keer net buiten de toptien in de Tour. Met zijn ervaring moet hij het vertrek van renners als Laurens ten Dam en Simon Geschke opvangen.



Sunweb voerde al enige tijd gesprekken met Roche en zijn manager. Zijn verleden werd kritisch bekeken (Roche reed onder meer voor de ploeg van Bjarne Riis) en zijn vermogensgegevens werden geanalyseerd. Verder wordt er van hem verlangd dat hij zich committeert aan de strakke begeleiding bij Sunweb, iets wat zeker bij oudere renners soms op weerstand stuit.



Team Sunweb wenst verder inhoudelijk niet in te gaan op deze transfer.