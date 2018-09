Rodríguez stunt met winst in bergrit, Quintana deelt tik uit

De Pool Rafal Majka kwam op 19 seconden acherstand van de jonge Spanjaard over de eindstreep. De Belg Dylan Teuns werd derde, voor zijn landgenoten Bjorg Lambrecht en Laurens De Plus. Bauke Mollema was, zoals bijna iedere dag in de Vuelta, mee in de kopgroep. Maar de kopman van Trek-Segafredo kon op de slotkilometers niet volgen en werd twintigste.



Op een zeer steil stuk (15 procent) van de laatste klim leek Majka van BORA-Hansgrohe toe te slaan. De Pool was onderdeel van een grote kopgroep (28 man) waar naast Mollema ook Jetse Bol deel van uitmaakte. Teuns (BMC - Racing Team) kwam later aansluiten. Het tweetal leek voor de dagzege te gaan strijden toen plots Rodríguez kwam aanzetten. De Spanjaard ging 'erop en erover' en boekte zijn grootste overwinning uit zijn nog prille wielerloopbaan.



Achter de kopgroep versnelde Quintana bij de favorieten en pakte zo een handvol seconden. Ook Simon Yates, die aanvankelijk mee was met Quinta, won wat tijd op onder anderen Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Jesús Herrada verloor meer dan een minuut op zijn belagers, maar de Spanjaard van Cofidis behoudt zijn rode trui. Yates volgt op 1.42 minuut en Quintana staat nu derde met een achterstand van 1.50. Kruijswijk blijft de beste Nederlander. De kopman van Lotto-Jumbo staat nu negende op 2.44 van leider Herrada.



Morgen wordt er opnieuw een bergetappe gereden in de Vuelta. Een rit over 167 kilometer met onder meer drie cols van 1ste categorie, waarvan de laatste de slotklim is.



