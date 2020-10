Roeblev naar finale in Wenen na opgave Anderson, Thiem zegt af voor Parijs

Het is al de tweede keer tijdens het ATP-toernooi in Oostenrijk dat Roeblev wint dankzij opgave van zijn tegenstander. In de tweede ronde schakelde hij Jannik Sinner uit na een blessure in de eerste set bij de Italiaan. Het stond toen 2-1.

Geen Thiem in Parijs

In navolging van Novak Djokovic heeft ook Dominic Thiem zich afgemeld voor het masterstoernooi van Parijs. De Oostenrijkse US Open-kampioen, de nummer 3 van de wereld, ondervindt hinder van blaren.



De 27-jarige Thiem verloor deze week op het ATP-toernooi van Wenen in de kwartfinales van Roeblev. Vorig jaar won hij het toernooi in eigen land. Hij gaat zich nu voorbereiden op de ATP Finals, van 15 tot en met 22 november in Londen.



Rafael Nadal is in Parijs als eerste geplaatst. Hij wist het masterstoernooi in Bercy nog nooit te winnen. Door de afmeldingen van Djokovic en Thiem en de langdurige absentie van Roger Federer is Stefanos Tsitsipas uit Griekenland als tweede geplaatst.



Vorig jaar ging de finale in Parijs tussen Djokovic en Denis Shapovalov. Het toernooi begint maandag.