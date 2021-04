Roeblev stunt tegen elfvoudig winnaar Nadal in Monte Carlo

Nadal keerde in Monte Carlo terug op de tennisbaan na zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open in februari. Daarna meldde hij zich met rugklachten af voor een aantal toernooien, waaronder dat van Rotterdam.



In Monte Carlo maakte Nadal tot vrijdag indruk met duidelijk overwinningen op de Argentijn Federico Delbonis en de Bulgaar Grigor Dimitrov. Tegen Roeblev herstelde hij zich nog van setverlies, maar in de beslissende derde set verloor de nummer 3 van de wereld twee keer zijn opslag. De 23-jarige Rus, de nummer 8 van de wereld, sloeg na 2,5 uur toe bij zijn eerste matchpoint.