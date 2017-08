Roemeen breekt vinger na mislukken panenka

Calintaru kreeg in de derby tegen FCSB, het voormalige Steaua Boekarest, in de 96ste minuut dé kans om 2-2 te maken. De 28-jarige voetballer zag de keeper van FCSB allerlei drukke capriolen maken op de doellijn. Dat moet Calintaru ervan hebben overtuigd dat de doelman sowieso een hoek zou kiezen. In plaats daarvan bleef de keper echter staan en hij kon daardoor de stiftbal door het midden (een 'panenka') rustig vangen. De wedstrijd was daarna direct afgelopen.



Ploeggenoten waren boos op Calintaru. Reserve-aanvoerder Valentin Barbulescu kwam verhaal halen. Calintaru was zo boos op zichzelf, dat hij uit woede op een tafel in de kleedkamer sloeg. Daarbij brak hij een vinger.