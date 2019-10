Roemeen Ovidiu Hategan leidt Ajax-Chelsea

Britse baanploeg niet in paniek door Nederlands succes: ‘Alleen de Spelen tellen’

16:48 Bij de Britse baanploeg, al jaren toonaangevend op de Olympische Spelen, is nog geen sprake van paniek na al het Nederlandse succes bij de afgelopen Europese kampioenschappen. Net als bij de voorgaande twee WK’s was Nederland dit EK (vijf keer goud, vier keer zilver en vier keer brons) de grote winnaar van het toernooi. ,,Indrukwekkend. Dit EK en ook de laatste jaren al,’’ zegt Iain Dyer, hoofdcoach van de Britse baanploeg. ,,Maar de vraag is: is Nederland er ook klaar voor op de dag dat het er echt om gaat: op de Olympische Spelen.’’