Roemloos afscheid van Atlético in Champions League

Voor Atlético rest na de winter slechts de Europa League. Chelsea en het AS Roma van Kevin Strootman redden het wel. AS Roma won met 1-0 van Qarabag FK na een goal van Diego Perotti, waardoor het ook nog als winnaar eindigde van Groep C.

FC Basel overleefde voor het eerst sinds drie jaar de groepsfase van de Champions League. De Zwitserse kampioen won de uitwedstrijd in Groep A tegen Benfica met 2-0 en eindigde zo als tweede. Manchester United versloeg na rust CSKA Moskou met 2-1 en stelde zo de groepswinst veilig. Nummer drie CSKA Moskou gaat als nummer drie verder in de Europa League. Benfica bleef op nul punten steken.



Basel, waar de Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel nog altijd geblesseerd is, nam door een kopbal van oud-Heerenveen-aanvaller Mohamed Elyounoussi al na vijf minuten de leiding. Aanvaller Dimitri Oberlin stelde de zege en een plek in de achtste finales in de tweede helft met de 0-2 veilig.