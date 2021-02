Roest helemaal klaar met het schaatsweekend: ‘Het lukte gewoon niet’

,,De benen doen niet wat ik zelf wil", zo zei Roest bij de NOS. ,,Ik kan veel beter, maar het lukte gewoon niet. Of het iets met de 1500 meter te maken heeft? Zonder die 1500 meter was het misschien iets beter geweest, maar ook zonder had ik hier niet op het podium gereden. Het lukte gewoon niet.”



Nadat Roest al op de 5000 meter werd verslagen door Van der Poel zag hij voor zijn eigen race ook nog eens hoe de 24-jarige Zweed een wereldrecord reed. ,,Ik ging de race vrij nuchter in, maar ik wist natuurlijk van tevoren al dat het moeilijk zou worden. Met een goede rit en een podiumplek was ik dit keer ook tevreden geweest. Maar de benen kunnen het gewoon niet aan.”



,,Hoe dat komt? Daar moeten we naar gaan kijken. Misschien met een fiets- of bloedtest. Kijken of alles net zo goed is als rond de kwalificatiewedstrijden, want daar ben ik steeds in topvorm. Ik heb hier echt naartoe geleefd, maar het lichaam wil niet. Het zit gewoon niet in de benen, want ik ben niet buiten adem. Ik ben op dit moment wel klaar met dit schaatsweekend, want het is niet gegaan zoals ik wilde", aldus Roest.