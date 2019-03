Roest houdt voorsprong op Pedersen en Kramer

Op de afsluitende 10.000 meter verdedigt Roest een marge van 4,54 seconden op Pedersen. Achter de twee titelkandidaten reed Sven Kramer op de 1500 meter de derde tijd: 1.43,87. De negenvoudige kampioen bleef derde in het klassement, op 18,26 seconden van ploeggenoot Roest.



Douwe de Vries, teamgenoot en tegenstander van Kramer in de voorlaatste rit, eindigde met een persoonlijk record van 1.44,24 op de vijfde plaats van de 1500 meter. De 36-jarige routinier bleef vierde in de tussenstand, op 29,50 seconden van Roest.



Later meer!