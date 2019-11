Roest is Bergsma en Kramer te snel af op de 5000 m

Kwalificatie WBPatrick Roest heeft bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker opnieuw toegeslagen op de 5000 meter. De tweevoudig wereldkampioen allround reed in Thialf een tijd van 6.09,83. Zijn tegenstander en ploeggenoot Sven Kramer reed met 6.15,71 de derde tijd. Jorrit Bergsma zette in de laatste rit de tweede tijd neer (6.14,31).

Vorig jaar was de top drie bij het kwalificatietoernooi hetzelfde op de 5000 meter. Marcel Bosker (vierde in 6.18,41) en Douwe de Vries (vijfde in 6.18,80) verzekerden zich eveneens van een ticket voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden.

Roest reed drie weken geleden in Inzell al een tijd van 6.08,69. Hij was vorig jaar bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf de grote man met de beste tijden op de 1500, 5000 en 10.000 meter.

Roest ging tegen Kramer, net op tijd hersteld van een knieblessure na een ongeluk met zijn fiets in Inzell, heel hard van start. Hij leek op weg om het baanrecord in Thialf van de Rus Daniil Semerikov (6.08,96) te verbeteren. In de slotfase van zijn race leverde hij echter te veel in op dat schema, maar zijn eindtijd was ruim voldoende voor de eerste plaats in het klassement.

,,Ja, ik was een beetje eigenwijs”, gaf de 23-jarige boerenzoon toe bij de NOS. ,,Ik reed een beetje als een kip zonder kop. Als je begint met een rondje van 28,2 is dat veel te gek natuurlijk. Dat kun je in Salt Lake City misschien wel doen, maar niet in Thialf. Dan krijg je later in je race de rekening gepresenteerd. Dat ondervond ik dus hier in de laatste vier, vijf rondes. Als ik mijn race anders had opgebouwd, was ik met een betere tijd geëindigd. Maar goed, ik heb weer laten zien dat ik de andere mannen de baas kan blijven. Dat wil ik graag het hele seizoen laten zien.”