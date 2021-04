Roest komt tot rust op boerderij: ‘Sommige koeien komen bij je staan omdat ze je kennen’

Barty na opmerkelij­ke finale weer de beste in Miami

3 april Tennisster Ashleigh Barty heeft haar titel geprolongeerd op het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Miami. De nummer 1 van de wereld zag in de finale haar Canadese opponente Bianca Andreescu in de tweede set geblesseerd opgeven. Barty had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede met 4-0 voor toen Andreescu aangaf niet verder te kunnen.