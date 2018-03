Roest leidt verrassend klassement, Kramer derde

Patrick Roest begint zondag als verrassende klassementsleider aan de laatste dag van het WK allround in Amsterdam. De 22-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo hield op de 5000 meter in natte omstandigheden zijn teamgenoot Sven Kramer op afstand.

De tijd van Roest, die in 6.37,07 als vierde eindigde, bleek in het Olympisch Stadion voldoende om de eerste plaats in de algemene rangschikking te behouden. Hij won eerder op zaterdag de 500 meter in 36,97.

Kramer reed op zijn favoriete afstand de tweede tijd: 6.34,15. De titelhouder had voor de koppositie 4,60 seconden moeten goedmaken op Roest, die zondag op de 1500 meter een marge van 0,51 seconde verdedigt op Kramer. De 31-jarige Fries staat vooralsnog derde in het klassement.

De Noor Sverre Lunde Pedersen schreef de 5000 meter op zijn naam (6.33,81). Daarmee klom hij in het klassement naar de tweede plek, op 0,38 seconde van Roest.

Marcel Bosker reed op de 5000 meter de derde tijd (6.35,39). Daarmee klom de debutant in de tussenstand naar de vierde plek, op 2,14 van zijn leidende landgenoot.

Roest toonde in zijn race tegen de Rus Danila Semerikov karakter. Hij leek iets te gretig te beginnen en dreigde halverwege de rit zelfs even kapot te gaan. Mede dankzij zijn tegenstander, die knap terugkwam, wist Roest toch zijn snelheid te behouden. Met een fraaie eindsprint versloeg hij Semerikov nog net. Het verschil was welgeteld 0,07 seconde.

Kramer wist na de rit van Roest precies welke tijd hij moest rijden om de leiding in het klassement over te nemen. Na 4200 meter leek de negenvoudige kampioen op weg naar de leidende positie, met een marge van 4,06 seconden. In de laatste twee ronden brokkelde zijn marge op Roest echter toch weer af, tot 2,92. Pedersen dook daarna in de laatste rit nog onder de tijd van Kramer.

Uitslag mannen 5000 meter

1. Sverre Pedersen (Noo) 6.33,81

2. Sven Kramer 6.34,15

3. Marcel Bosker 6.35,39

4. Patrick Roest 6.37,07

5. Nils van der Poel (Zwe) 6.37,14

6. Danila Semerikov (Rus) 6.37,14

7. Bart Swings (Bel) 6.39,57

8. Andrea Giovannini (Ita) 6.45,16

9. Havard Bokko (Noo) 6.45,46

10. Viktor Thorup (Noo) 6.48,10

Sven Kramer na zijn 5000 meter.