Roest: Met de vorm zit het nog goed

Een week geleden werd hij wereldkampioen allround, voor de tweede keer in zijn leven. Vandaag won hij de 5000 meter bij de wereldbekerfinale in een dik persoonlijk record. Luidruchtig zal Patrick Roest er desondanks niet door worden.

Door Lisette van der Geest



Met bedaarde, ietwat grote passen loopt Patrick Roest langs de ijsbaan van Salt Lake City richting de hometrainers. Een roepende fan vanaf de tribune. Roest knikt vriendelijk terug. Een paar meter verder twee anderen, weer twee knikjes. Bob de Jong, die bellend tegemoetkomt, steekt zijn hand uit. Hand terug, rustig knikje.



Een ‘acht’ zo omschrijft Roest zijn seizoen. Zijn beste prestatie: de WK-titel op het allroundkampioenschap een week geleden in Calgary. Maar ook de overwinning van vandaag bij de wereldbekerfinale hoort in zijn rijtje seizoenshoogtepunten. Hij begon het jaar met een persoonlijk record van 6.15.10 op de 5000 meter, hij sluit af met 6.03,70. ,,Ja, dat is lekker”, zegt Roest, man van weinig woorden.

Goede race

,,Eens kijken wat er morgen nog mogelijk is, met de vorm zit het nog goed,” zegt Roest, die morgen de 1500 meter rijdt. Hij nadert het Nederlands record van Sven Kramer dat sinds 2007 staat op minder dan vier tienden van een seconde. ,,Maar ik zou niet weten waar ik dat verschil nu goed had moeten maken, ik heb een goede race gereden en de laatste rondjes liepen hard op.”



Volgend jaar bij de WK afstanden die ook in Salt Lake City – de snelste ijsbaan ter wereld – gereden worden, verwacht Roest wel dat dit record én het wereldrecord van 6.01,86 van Ted-Jan Bloemen verbeterd wordt. ,,De meesten die hier reden hebben een kampioenschap van vorig weekeinde in de benen. Ik voelde ook wel wat vermoeidheid.”

Volledig scherm Patrick Roest won de 5000 meter ruim voor Marcel Bosker. © EPA

Daarnaast moest hij in eerste instantie wennen aan de hoogte. De ijsbaan van Calgary ligt 400 meter lager, na twee dagen zonder ijs trok hij woensdag voor het eerst zijn schaatsen weer aan sinds de winst van zijn tweede wereldtitel. ,,Ik deed intervallen, bij elke interval zat ik te hijgen als een oud paard, was ik buiten adem. Ik dacht toen wel: nou, ik weet niet hoe het dit weekeinde moet gaan..”



Uiteindelijk viel dat mee. En kon hij desgevraagd al even voorzichtig terugblikken op het afgelopen seizoen en op het aankomende, al heeft hij morgen nog een wedstrijd te gaan. Roest: ,,Voor het begin van dit jaar was het een verrassing als ik op het podium eindigde. Vanaf dat moment ging ik meestrijden om de plekken, volgend jaar is er meer druk. Maar ach, ik heb laten zien dat ik daarmee om kan gaan.”



Roest is klaar met fietsen, hij loopt terug richting kleedkamer. Een man met een oranje capuchontrui en een gele muts met Nederlands vlaggetje houdt hem staande. Schouderklopje op links, Roest bedankt, vrolijk knikje van zijn hoofd terug.